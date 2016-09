Kurhaus moet weer show stelen

De afgelopen decennia is Scheveningen zó volgebouwd - ook om het Kurhaus heen -, dat het oude hotel haast niet meer opviel. Zonde, vindt het stadsbestuur nu. In een conceptplan voor het renoveren van het noordelijke deel van de boulevard, het deel rond het Kurhaus en de Pier, is daarom extra aandacht voor dit bouwwerk. Het 'icoon van Scheveningen' moet na de transformatie weer 'beter tot zijn recht komen'.



Om dat voor elkaar te krijgen worden de bochten in de boulevard op het Kurhausplein, waar het vroegere kuurhotel aan ligt, onderbroken. Zo springt het bouwwerk meer in het oog. Hetzelfde effect beoogt 'een riante trappartij' naar het strand precies voor het Kurhaus. Daarbij krijgt het Kurhausplein een eigen kleur tegel, gemaakt van schelpenas. De ontwerper koos daar bewust voor, vertelt een woordvoerder namens de gemeente. ,,Om een extra accent aan het plein te geven. Zo wordt het een afgebakende plek voor bijvoorbeeld straattheater of evenementen.''