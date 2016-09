Kwallen houden badgasten uit water op snikhete dag

,,Heel veel mensen staan vanaf het strand naar het water te kijken. Het is bloedheet, maar bijna niemand gaat de zee in'', vertelt badgast Jantine Borgdorff . ,,Er liggen maar tien mensen in het water en die kijken allemaal steeds naar beneden. Heel raar om te zien.''



De kwallen zijn vanaf de kant makkelijk te zien, zegt Jantine. ,,Er zitten er in ieder geval een heleboel links en rechts van de pier.'' Een waarschuwing is nergens te bekennen.



Ongevaarlijk

En die is eigenlijk ook niet nodig, aldus Daan Ligthart van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade. ,,Kwallen in Nederland zijn niet gevaarlijk. Tenzij je er allergisch voor bent. Maar dat weten mensen vaak zelf wel.''



De weekdieren komen tevoorschijn bij een oostenwind. En die waait vandaag. ,,Het is onbegonnen werk om iedere keer bij een oostenwind een waarschuwing voor kwallen te geven'', zegt Ligthart. ,,Mocht je gebeten worden, blijf dan in de zee. Het zoute water helpt. Houd de plek waar je bent gestoken minstens tien minuten onder water.''



Westland

Ook langs de Westlandse kust melden badgasten dat er veel kwallen in het water zitten.