La Haye is 'must see' voor Fransen

Pier

Drukte. Daar weten ze ook op het Scheveningse strand alles van. ,,Toeristen uit België, Duitsland, Frankrijk en Engeland weten de Pier maar al te goed te vinden", vertelt directeur Herman Smit.



De Haagse icoon, met in het bijzonder het reuzenrad en haar 'skyview', krijgt op TripAdvisor de ene na de andere lovende recensie. 'Met zand aan de voeten rondjes gedraaid: uniek', schrijft een toerist uit België. 'The view hoort bij een bezoek aan Den Haag' en 'Wát een mooi uitzicht', zeggen anderen.



Dat de nieuwe Pier en het nog recenter gebouwde reuzenrad aanwinsten zijn voor Den Haag, kan Smit alleen maar bevestigen. ,,De attractie draait op volle toeren", zegt hij. ,,Voor toeristen, maar zeker ook voor Hagenaars. Die blijven terugkomen voor een rondje."



Volgens de Pier-baas trekt het reusachtige rad bezoekers naar het strand als het géén dertig graden is buiten. ,,Ook in de kerstvakantie, bijvoorbeeld. Het reuzenrad valt werkelijk bij iedere doelgroep in de smaak."



Dat het goed gaat met Den Haag als toeristische trekpleister, bevestigen de cijfers. In vijf jaar tijd is het aantal overnachtingen in Den Haag met 26 procent toegenomen, waarvan het laatste jaar met 7 procent. Kan de vlag uit? Volgens wethouder Karsten Klein is het daarvoor nog te vroeg. 'Het gaat goed, maar het is niet genoeg', liet hij onlangs weten in een brief over de voortgang in de toeristische sector. 'Waar het marktaandeel binnen de vier grote steden nu 9 procent is, moet dat in 2020 12,5 procent zijn.' Onder meer extra attracties en 'een stevige marketingcampagne' moeten dat realiseren. Nog geen vlag uit dus, maar wél een klein feestje