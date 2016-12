La Ruche in Voorburg 'Restaurant van het Jaar'

De club prijst 'het innovatieve karakter, de creativiteit, de visie en het lef' van de zaak. Daarbij worden eigenaren Marko Karelse en Erica de Raaf omschreven als 'ondernemend en commercieel'. Karelse is ook een van de eigenaren van bistro Vertus in Den Haag.



Topchef Karelse nam Villa la Ruche in 2009 over. In 2013 trad hij toe tot de internationale jonge talentenclub Jeunes Restaurateurs (JRE), waarvan er velen een Michelinster hebben.