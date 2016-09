Laaggeletterde ouders vaak over het hoofd gezien

Op consultatiebureaus wordt te weinig rekening gehouden met jonge ouders die moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen van taal. Dat stellen artsen en verpleegkundigen in de week van de alfabetisering.



Dat is niet alleen onhandig - ze missen afspraken, snappen brieven en adviezen niet - maar ook gevaarlijk. Want als hulpverleners laaggeletterdheid niet signaleren, verwijzen ze ouders niet naar hulpprogramma's. De kans is groot dat ze hun kinderen dan opzadelen met hetzelfde probleem.



Verbloemen

Het herkennen van een taalachterstand bij ouders is lastig, zegt Laurien Belt, jeugdarts in het Haagse Laakkwartier. ,,En ouders schamen zich, zeker autochtonen weten het heel goed te verbloemen.'' Terwijl dat juist de grootste groep is. Van de 2,5 miljoen laaggeletterden is twee derde van Nederlandse komaf.



Daarom gebruikt Belt altijd plaatjes als ze vertelt welke groenten een kindje kan eten en hoeveel suikerklontjes er in zoete drankjes zitten. Aan de ouders van de vier weken oude Brayden legt ze met behulp van een pop uit hoe belangrijk het is het kindje onder toezicht regelmatig op zijn buik te leggen. Ouders Magali en Raphaël, uit Congo en Nigeria, luisteren aandachtig . ,,We begrijpen het best goed, maar het is fijn om het even in beeld te zien'', zegt de kersverse moeder.