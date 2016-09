'Laat burgemeester wereldproblemen oplossen'

Waar is de luchtvervuiling het ergst? Waar komen de grootste aantallen vluchtelingen terecht? Waar zijn terreuraanslagen? In de stad. Daarom moeten bestuurders van die steden meer macht krijgen, in de filosofie van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber: steden zijn beter in staat ,,om oplossingen te vinden voor lokale en wereldwijde problemen.'' Burgemeesters aan de macht, is de leus in zijn bestseller If Mayors Ruled the World (2013).



En het blijft niet bij theorie. Drie jaar na publicatie van het boek is komend weekeinde het allereerste 'Wereldparlement voor Burgemeesters', in Den Haag (zie kader rechts). Het parlement moet een soort 'buitenboordmotor' worden, vindt Barbers geestverwant Jozias van Aartsen. Want burgemeesters zijn actiegericht, echte aanpakkers, aldus de Haagse burgemeester begin dit jaar in New York. En het lokaal bestuur is - in tegenstelling tot de landelijke overheid - niet 'verlamd door ideologie', volgens Barber. In een grote stad is er domweg geen tijd voor bevroren politieke conflicten, impasses die maanden of zelfs jaren duren. Van Aartsen toen: ,,Het vuilnis moet opgehaald worden, trams moeten rijden.''