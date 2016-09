'Laat de reddingsbrigade met professionals werken'

Er moet een professionele, betaalde reddingsbrigade komen op het strand van Scheveningen. Daarvoor pleit Bart Haveman, manager van surfschool Surfles.nl. Op het strand zouden dan aangewezen 'zwemzones' komen, waar strandwachten de zwemmers voortdurend bewaken. Daarbuiten is het baantjes trekken op eigen risico.



Onlangs gaven de KNRM en de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) in deze krant aan dat het 'piepte en kraakte'. Beide organisaties werken met vrijwilligers. Het is moeilijk om de roosters gevuld te krijgen. Zeker in deze periode, nu het nog wel warm is, maar de vrijwilligers allemaal weer in de schoolbanken zitten of aan het werk zijn.



Het NOS-journaal pakte recent bovendien uit met het nieuws dat door 'de golfsurf-tsunami' in Scheveningen - de sport wordt steeds populairder - gevaarlijke situaties ontstaan. Het is zó druk in zee, dat iedereen - surfers en zwemmers - op elkaar knalt. De drie surfscholen op Scheveningen, waaronder Surfles.nl, roepen om meer ruimte voor surfers. ,,Nu is het omgekeerd'', aldus Haveman. ,,Surfers moeten in een kleine zone blijven en zwemmen mag overal. Het is veiliger, vinden wij, om dat om te draaien.''