'Laat je verwennen op Sushi Festival'

Waarom komt het festival ook naar Den Haag?

,,Den Haag is een Bourgondische stad waar je lekker kunt eten en drinken. Dit festival past goed bij die traditie. Ook is het Westbroekpark een mooie plek om het festival te houden. Verder speelt mee dat de Haagse bevolking uit diverse culturen afkomstig is."



Wat voor bijzonders kunnen we eten?

,,Je kunt kennismaken met de lekkerste yakitori, tempura, zeewier-bites, Japanse poffertjes en vele andere lekkernijen. Zo zijn er speciale sushiburgers en diverse soorten sushi. Het is dus een diversiteit aan eten uit de Aziatische -, en specifieker de Japanse keuken. Al het eten is betaalbaar om het streetfoodgevoel te creëren. Je moet je gewoon laten verwennen door alles wat op je afkomt."



Blijft de sushi wel vers als het warm weer is?

,,We zorgen voor een goede koeling. Ook houden we de aan- en afvoer van eten in de gaten."



Wat drinken we bij al die gerechten?

,,Er zijn Aziatische bieren verkrijgbaar en we zijn ook bezig met wijnen uit Azië. Wijn uit de traditionele landen ontbreekt ook niet. Bezoekers kunnen eveneens een cocktail drinken in een speciaal ingerichte bar. Bij je eerste bestelling betaal je een eenmalige bijdrage van 2,50 euro."



Zijn er nog verdere activiteiten in het park?

,,Absoluut. Er komt een karaokehotel waar je met vrienden en vriendinnen kunt zingen. Het is verder mogelijk om je laten masseren, een sushi-workshop te volgen en voor kinderen zijn er ook activiteiten, zoals theater en spelletjes."