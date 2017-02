Laatste Haagse Harry is hét Haagse boek van 2016

'De Mazzol' is het laatste Haagse Harry-album van de in 2014 overleden tekenaar Marnix Rueb. Het verscheen vorig jaar. Directeur Fabian Paagman van de Haagse boekhandels beschouwt het als een postuum eerbetoon aan het Haagse icoon Haagse Harry, laat hij vandaag weten in een persbericht.



De Haagse lezers kozen Een klein leven van de Hanya Yanagihara en As in Tas van Jelle Brandt Corstius als de nummers twee en drie.



Nijntje an zei

De verkiezing 'Den Haag kiest het beste boek', is dit jaar voor de vierde keer gehouden. Winnaars in voorgaande jaren waren onder andere Haagse Plekken (2013), De Amerikaanse Prinses (2015) en Ruebs vertaling van Nijntje an zei (2014).