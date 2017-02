Laatste repetitie voor jubileumvoorstelling

Enkele uren later moesten de ruim 180 jongeren tussen de 10 en 20 jaar op voor de uitvoering van de avondvullende productie For You. De zaal was al lang tevoren uitverkocht. Ouders die hun kinderen niet konden zien optreden, moesten het doen met de repetitie in het weekeinde in het conservatorium.



,,Door de beschikbaarheid van het theater en de enorme organisatie lukte het niet om een tweede voorstelling neer te zetten'', aldus Anthony Zielhorst, directeur van de opleiding. ,,Maar er komt een registratie op dvd voor iedereen die het heeft gemist.''