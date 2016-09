Laatste rode lamp dooft

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar er was een tijd dat vrijwel achter elk raam tussen de Zuidwal en de Herderstraat een rood lichtje brandde. Wie aan zijn trekken wilde komen, had de keuze uit vele honderden vrouwen. Maar door een actief uitsterfbeleid is sinds de jaren zeventig het ene na het andere bordeel uit het straatbeeld verdwenen.



Ramadan

Ook het laatste bastion van de Rosse Buurt, de Doubletstraat, lijkt nu te wankelen. Sinds enige tijd staat structureel dertig procent van de ramen in de straat leeg. Zeker in de vakantieperiode en tijdens de ramadan was het een 'dooie boel', maar ook nu klanten weer terug zijn van de camping, blijft een groot deel van de gordijnen permanent gesloten.



Naar de oorzaken is het gissen, zo blijkt uit een rondgang langs betrokkenen: hulpverleners, sekswerkers, politie en exploitanten. Meest gehoord is de fors gestegen huurprijzen van de peeskamers. ,,De meeste exploitanten vragen 100 euro per dagdeel voor een kamer'', zegt Jesca Slooter van Spot 46, het informatie- en adviescentrum voor seksueel dienstverleners. ,,Omdat op de Doubletstraat de minimumprijs 30 euro is, heb je dus vier klanten nodig om tenminste quitte te spelen. Vier klanten op een ochtend is gewoon heel hard werken.''



Crisis

Maar dat is waarschijnlijk niet het hele verhaal, denkt Slooter. ,,Er zijn nu ook minder klanten dan een aantal jaar geleden. De naweeën van de crisis ebben nog na en de prijzen liggen hoger. Minder vraag betekent automatisch ook minder aanbod.''



Maar de lege ramen in de Doublet­straat betekenen volgens haar allerminst dat er ook minder prostituees in Den Haag werken. ,,We moeten het nog goed onderzoeken, maar we hebben de indruk dat een deel van de vrouwen voor zichzelf is begonnen. Ze ontvangen nu klanten aan huis of werken vanachter een webcam.'' (lees verder onder de foto)

Vakantieparken

Ook bij Stichting de Haven, een christelijke hulporganisatie die in de Doubletstraat actief is, bestaat de indruk dat steeds meer prostituees als zzp'er vanuit huis werken. ,,Of vanuit vakantieparken, al of niet in de illegaliteit,'' zegt manager Jurriaan Koops. ,,Het is heel lastig om er een beeld van te vormen, omdat we niet weten waar we moeten zoeken. We moeten het doen met de informatie die we horen tijdens onze rondes door de straat.''



Verschillende bronnen melden dat een aantal vrouwen de wijk zou hebben genomen naar de randgemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Daar zijn de regels voor thuiswerken soepeler. Zo is in Den Haag prostitutie aan huis illegaal, in de buurgemeenten niet. Maar omdat er geen registratie plaatsvindt, zeggen zowel Rijswijk als Leidschendam-Voorburg ook niet te weten hoeveel thuiswerkers er in hun gemeente daadwerkelijk werkzaam zijn.



Ook de politie ziet dat er steeds meer ramen leegstaan. Maar daar bestaat niet de indruk dat er een toename is van vrouwen die illegaal vanuit huis zijn gaan werken. ,,Dan zouden er bijvoorbeeld meer contactadvertenties bij websites en bladen te verwachten zijn'', zegt een politiewoordvoerder. ,,Maar onze zedenpolitie constateert juist een afname van dit soort advertenties. Een eventuele verschuiving naar het illegale circuit zien wij daarom niet terug.''



Naast de hoge huren is er nóg een reden waarom steeds meer prostituees de Doubletstraat mijden: de verharde sfeer in de straat. ,,De vrouwen zijn kwetsbaar door concurrentie en gestegen huurprijzen'', zegt Koops. ,,Klanten hebben hierdoor meer macht in de onderhandeling en vrouwen geven onder druk van geldzorgen gemakkelijker toe aan mannen waar ze anders nee tegen zouden zeggen.''

