'Landing prins Willem Frederik jaarlijks naspelen'

De partij lanceert dit initiatief vandaag in een commissiedebat over het strandbeleid. ,,Het naspelen van de Slag bij Waterloo trekt in België jaarlijks vele duizenden bezoekers. Waarom niet zo'n publiekstrekker in Den Haag'', zegt raadslid Lex Kraft van Ermel. Zo'n nieuw evenement zorgt voor meer toerisme en werkgelegenheid, stelt hij.



'Vaker herdenken'

De landing van prins Willem Frederik op 30 november in 1813 op Scheveningen markeert het begin van het koninkrijk. Deze historische gebeurtenis wordt nu iedere 25 jaar herdacht. ,,Dat moet jaarlijks.''

In 2013 werd de landing nagespeeld in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Màxima. Acteur Huub Stapel kroop in de rol van de prins. Het schouwspel trok duizenden toeschouwers.