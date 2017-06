Lange bouwschutting verbergt prijsvragen

Door grote en kleinere QR-codes - te 'lezen' door een QR-reader op je smartphone te downloaden - in het ontwerp op te nemen, ontstaat er beweging voor de bouwschutting. Mensen moeten dichtbij of verder weg gaan staan om een code te kunnen scannen. In de QR-codes is informatie over de Rotterdamsebaan te vinden, maar via de vierkante, geblokte barcodes presenteren ook de bedrijven naast het werkterrein zich.