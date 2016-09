Langste mensen van Nederland lopen bootmodeshow

,,We hebben de langste vrouwen en mannen ter wereld en toch sluit onze kleding daar totaal niet op aan", begint modeshoworganisator Inez Scheper. De dame van 1.90 m. heeft in Amersfoort en Hoofddorp haar eigen kledingzaken, speciaal gericht op ons lange volk. Pretty Tall is haar kledinglijn voor de dames, Tough&Tall voor de mannen.



Heel Nederland

,,Mijn kledingzaken zitten dan misschien niet in Den Haag, maar dat maakt voor de modeshow helemaal niets uit", meent Scheper. ,,Mijn klanten komen vanuit heel Nederland om langere broeken, vesten met langere mouwen of schoenen in grotere maten te kopen. Ze komen zelfs uit België en Duitsland hiernaartoe."



Grootste vrouw

Het kleinste model dat morgen meeloopt is 'maar' 1.85 m. De langste deelnemer is 2.14 m. Laatst genoemde is de oranje-volleyballer Kay van Dijk. Hij is overigens niet de langste man van Nederland. ,,De voormalig langste man van ons land Rob Bruintjes (2.21 m.) komt wel kijken, maar loopt niet mee. Er is nog een langere Nederlander, maar deze man (2.24 m.) woont in Amerika. Hij is daar basketballer geloof ik. Ik heb me laten vertellen dat er zelfs een jongen van 2.30 m. is, maar hij wil niet bekend staan om zijn lengte."



Zullen de vrouwelijke modellen gewoon hakken dragen? ,,Ja, ik draag zelf ook hakken. Ik ben dan misschien 2 meter lang, maar ik was toch al lang", lacht Scheper.



De modellen lopen over de bootcatwalk om 13.00 en 15.00 uur voor Café de Bieb aan de Veenkade in Den Haag.