Lawaai van molen prooi voor experts

Medewerkers van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), het orgaan waar klachten als die over de windmolen terechtkomen, gaan op korte termijn zelf eens luisteren bij de turbine op de grens met Leidschendam. Volgens de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller gaat het om specialistisch, akoestisch onderzoek.



Er kwamen bij de ODH tien klacchten binnen van mensen, die 's nachts niet konden slapen door het lawaai eind vorige week. De ontwikkelaar van de windmolen, De Wolff Windenergie, gaf daarop de eigenaar zelf opdracht om te onderzoeken waar het geluid vandaan komt. Die inspectie leverde geen oorzaak op. En dus gaat nu de milieudienst zelf 'luisteren ter plaatse'. Bij overtreding van de norm wordt opgetreden.



Een en ander kan betekenen dat het draaien van de molen moet worden aangepast. Dat gebeurt al op zonnige dagen om slagschaduw te voorkomen op huizen en in tuinen door de roterende bladen. ,,Er mag volgens de normen 20 minuten per dag slagschaduw zijn. Maar het doel is nul minuten slagschaduw'', zegt de woordvoerder van Wijsmuller.



Opeenstapeling

De gemeente Den Haag sluit niet uit dat de geluidsoverlast die mensen ervaren een opeenstapeling is van geluiden in het gebied. De A4 loopt erlangs, de N14 is in de buurt, de Randstadrail rijdt erlangs en de treinenwasstraat van de NS is er gevestigd. Daar is nu ook deze windmolen bij gekomen. ,,Het kán dus zijn dat de molen gewoon aan de norm voldoet.''



Op dat punt springt de VVD in de Haagse gemeenteraad in de bres voor de bewoners van Leidschendam-Voorburg. De liberalen stellen vandaag schriftelijke vragen aan Wijsmuller. Ze willen weten welke geluidsbeperkende maatregelen hij al heeft getroffen of gaat treffen om de geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken. Ook willen ze weten hoe het overleg met de omwonenden verloopt.



De VVD in Leidschendam-Voorburg, die alleen vragen aan het eigen college kan stellen, ondersteunt de vragen van de Haagse VVD.



Reageren? hc.lezers@ad.nl