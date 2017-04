Leerproject mbo'ers bij ADO

Werkstraf voor aanranding tijdens stapavond in Den Haag

10:09 De Haagse rechtbank vindt bewezen dat Fabian P. (36) zich niet in de hand had toen hij tijdens een stapavond vorig jaar juli in Den Haag een leuke dame ontmoette. Ze veroordeelt de Hagenaar vanwege aanranding tot een werkstraf van 100 uur, bovenop de tien dagen die hij al vastzat.