Lees terug: 11 jaar cel geëist tegen verdachte Ypenburgmoord

In februari schoot G. de ex van zijn vriendin dood, midden op straat in Ypenburg. Het slachtoffer, de 28-jarige Dyniël, overleed op straat aan zijn verwondingen.



Volgens de officier van justitie heeft Ricky bewust een wapen gekocht, door onenigheid met Dyniel over de opvoeding van de zoon van Dyniel en zijn ex. Op de desbetreffende dag kwam Dyniel naar het huis van zijn ex, die vervolgens Ricky belde. Dyniel was boos en kwam verhaal halen omdat Ricky zoon zou hebben geslagen. Hij kwam aanlopen en begon meteen met vechten. Volgens de aanklager uitte hij waarschijnlijk bedreigingen. 'Dat had hij niet moeten doen, maar is nog geen enkele rechtvaardiging voor dood', aldus de OvJ.



Alle gedragsdeskundigen oordeelden ook dat hij volledig toerekeningsvatbaar was.



Omstandigheden

Ricky G. vertelde in de rechtszaal dat hij vreesde voor zijn eigen leven. Hij en zijn vriendin zorgden voor het kind van Dyniel, maar 'we deden nooit wat goed', aldus de verdachte. Op de dag van de moord werd Ricky gebeld door zijn vriendin dat Dyniel aan de deur stond. Hij krijgt een waas voor zijn ogen, loopt naar binnen en pakt een wapen. Ricky herinnert zich pas weer iets als hij gearresteerd wordt, zegt hij.



Aan de woning waar de moord plaatsvond, hingen twee camera's. Op de beelden is te zien dat er nog een vechtpartij was geweest. Het is voor Ricky de eerste keer dat hij ze zag.



Getuigen

De getuigenverklaring van de vriendin van Ricky werd voorgelezen. Zij hoorde Dyniel tegen Ricky zeggen dat hij hem 'dood zou maken'. Ook een vriend die erbij was, verklaart in de rechtszaal die woorden gehoord te hebben.



De telefoon van die laatste verdachte is afgeluisterd. De politie hoorde hem zeggen dat hij 'kon blijven werken'. Schijnbaar had Ricky dat voorafgaan aan de moord geregeld. Die opmerking is van belang of Ricky met voorbedachte rade Dyniel zou hebben omgelegd.