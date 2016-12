Lees terug: Aanhoudingen in Den Haag, vreugdevuur vat geen vlam

In de Schalk Burgerstraat in Den Haag zijn er rond 23:00 uur vijf mensen aangehouden. De ME was daar ter plaatse. Eerder op de avond keerden jongeren zich in de Wrightlaan in Ypenburg zich tegen de politie gekeerd. Er werden daar voorwerpen naar agenten gegooid.



Op het strand werd feestgevierd, al liet het vreugdevuur in Scheveningen op zich wachten. Duindorp reageerde ludiek: 'Scheveningen volgend jaar experts uit duindorp laten komen?'



