Leg de dumbell maar weg, sport met je hond

Sinds enkele weken zijn Rebecca van Roekel en Vera Nugteren elke vrijdagochtend te vinden in het Bentwoud, waar ze samen met andere fanatiekelingen en hun honden de sport canicross beoefenen. De hardlopers zijn vastgelijnd aan hun hond, die een tuigje om hebben en hun baasje voorttrekken tijdens het hardlopen, waardoor de deelnemers veel sneller rennen dan ze zonder hond zouden doen.



De sport wordt steeds populairder in Nederland. Er worden zelfs al NK's en EK's gehouden. ,,Je vormt echt een team en je komt op zulke mooie plekken", vertelt Van Roekel, die de sport samen met haar golden retriever Yogi beoefent.



Commando's

Toen Yogi anderhalf jaar oud was, is ze begonnen met trainen. ,,Je moet wel wachten tot ze een jaar oud zijn, want dan zijn de dieren helemaal uitgegroeid. Ze leren verschillende commando's zoals 'links af', 'rechts af', 'rustig' als je bergafwaarts gaat en '1, 2, 3'. Als ze dat laatste horen, worden ze helemaal wild, want dan mogen ze gaan rennen", aldus Van Roekel.



Nugteren: ,,Mijn hond Chica was al iets ouder toen we begonnen. Zo'n zes jaar. Ze zijn natuurlijk gewend om geconditioneerd naast je te lopen en mogen dan eigenlijk niet aan je trekken. Maar als ik nu in mijn sportkleding naar beneden kom, wordt Chica al helemaal enthousiast", aldus de Zoetermeerse.



Meestal lopen de deelnemers tussen de zeven en negen kilometer hard en bijna iedere hond is in principe geschikt, behalve uiteraard een ras als de chihuahua. ,,Mensen die mee willen doen, moeten wel zelfstandig vijf kilometer kunnen rennen, want anders is het gewoon te zwaar", aldus Nugteren.