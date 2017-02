Legocrisis Haagse politiek bezworen: 'kou is uit de lucht'

De kwestie is vanochtend beslecht in de laatste collegevergadering van burgemeester Jozias van Aartsen. ,,Dit soort situaties voorkomen we liever. We hebben samen de conclusie getrokken dat we verder kunnen'', vertelt Revis aan deze krant. Revis erkent dat hij en wethouder Karsten Klein (CDA) hun collega's 'intensiever' hadden moeten informeren om 'verkeerde beelden' te voorkomen: ,,En ik heb te enthousiast gereageerd op de PVV-moties.''



De 'Legocrisis' domineerde de Haagse politiek de afgelopen dagen. PvdA-wethouder Baldewsingh was naar eigen zeggen 'knock out' door de overrompelingstactiek van zijn VVD-collega bij het omstreden Legolandbesluit. ,,Het heeft even geduurd, ik moest echt recoveren'', zegt Baldewsingh.



De crisis ontstond tijdens het raadsdebat twee weken geleden. De wethouders Revis en Karsten Klein (CDA) zetten tot vlak voor de vergadering alles op alles om hun Legolandplan te redden. Op de plek van het Vitalizee-gebouw aan de Scheveningse boulevard moet in 2019 het eerste Legoland Discovery Centre van Nederland komen. Vanwege de financiering is er kritiek op het plan. Omdat de coalitiepartijen PvdA en HSP tegen zijn, moesten Revis en Klein steun verwerven bij oppositiefracties als PVV en Groep De Mos, volgens critici in ruil voor 'cadeautjes'.



Kwaad bloed

De wethouders vertelden volgens hun collega's niet dat ze vooraf een 'Legolandcoalitie' hadden gesmeed. Dat alles zette kwaad bloed bij de linkse coalitiepartijen. De onderlinge kritiek in de coalitie was zeldzaam fel.

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft het afgelopen weekeinde het initiatief genomen om Baldewsingh en Revis bij elkaar te brengen: ,,Ik ben tot zondagavond twaalf uur bezig geweest'', zegt Van Aartsen.