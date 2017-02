Legodeal laat littekens na bij Haagse coalitiepartijen

De crisis in de Haagse coalitie was de 'olifant in de kamer' donderdag bij het afscheid van Jozias van Aartsen. De politici omzeilden de kwestie, al was het maar om het feestje niet te verpesten. Maar de Legocrisis domineert het humeur bij coalitiepartijen in het IJspaleis, het Haagse stadhuis. De wethouders hebben de problemen nog niet uitgesproken. Dat gebeurt waarschijnlijk maandag of dinsdag, letterlijk in de laatste uren van het burgemeesterschap van Van Aartsen.



De net benoemde ereburger stopt woensdag 1 maart en ziet het nog als zijn opdracht om te helpen de 'scherven op te rapen' na het Legolandbesluit. ,,Dat vind ik ook mijn taak'', zei hij donderdagavond.

Dat wordt een hele kluif. Het onderlinge wantrouwen in de coalitie van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA is ongekend. Sommige wethouders spreken niet eens meer met elkaar. Over en weer klinken harde verwijten over onbetrouwbaarheid. ,,Dit mag niet nog eens gebeuren'', waarschuwen de PvdA en HSP.