Legoland definitief naar Scheveningen

Vuur­werk­fes­ti­val Scheveningen komt met app

13:34 Bezoekers van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen kunnen dit jaar via een mobiele app beschikken over alle informatie omtrent dit evenement. Deze applicatie beschikt over een interactieve kaart van het festivalterrein, bericht over het programma en toont de bereikbaarheid.