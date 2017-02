Legolandcoalitie plaagt links

VVD-wethouder Boudewijn Revis begrijpt de commotie rond de Legolanddeal niet. Daags na het roerige raadsdebat, met het gedoe over de wethouderswissel en de forse coalitieclash over Legoland, is het voor hem helder: het besluit om de gezinsattractie naar Den Haag te halen is goed voor de stad. Want, zo rekenen Revis en CDA-collega-wethouder Karsten Klein critici steeds voor: Legoland Scheveningen zal jaarlijks 350.000 bezoekers trekken, die allemaal centen uitgeven in de badplaats. En de attractie gaat 45 tot 65 banen opleveren.



Dan is een pact met oppositiepartijen PVV en Groep de Mos niks raars. ,,Op het Binnenhof was er de Kunduzcoalitie voor Afghanistan, dat was nodig voor het land. Hier hebben we de Legolandcoalitie. Die is nodig voor de stad.''



Vertel dat maar aan de HSP'ers die donderdagavond tijdens het debat al stoom afbliezen in de wandelgangen van het stadhuis. ,,Hier word ik dus ouderwets links van'', mopperde Fatima Faïd. ,,We gaan als gemeente het kapitalisme stimuleren. Een casino-eigenaar wordt met belastinggeld flink gespekt. Het is een schandaal.''



Hun linkse medestanders van de Haagse PvdA zijn furieus. Ook zij menen dat de financiële constructie rond de nieuwbouw van het Legoland-pand (klaar in 2019) aan de boulevard de casino-eigenaar van het huidige Vitalizeegebouw een hoop geld oplevert.



Volstrekte onzin, zo bezweren Revis en Klein keer op keer, maar dat maakt geen enkele indruk op de sociaaldemocratische coalitiegenoot. De flirt met de PVV des te meer. Dat wethouder Revis gisternacht het voorstel omarmde om alle Scheveningers en 65-plussers straks gratis toe te laten in de nieuwe topattractie veranderde de politieke ruzie bijna in een coalitiecrisis. Het PVV-plan voor gratis tickets sneuvelde uiteindelijk, maar dat maakte de woede 'op links' niet minder.