Leidschendam-Voorburg onder vuur om parkeren

Wijkvereniging De Zijde vroeg eerder op te treden tegen de moskee van Stichting Eenheid aan de Zilvermeeuwlaan. Volgens de Wijkvereniging past de moskee daar niet en leveren de bezoekende gelovigen veel parkeeroverlast op. De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat de moskee prima in de maatschappelijke bestemming voor het pand aan de Zilvermeeuwlaan past.



Overlast

Alleen op het punt van de parkeeroverlast bleken de gemeentewoordvoerders minder zeker van hun zaak. Sterker nog rechter en staatsraad R. van der Spoel stelde vast dat er nogal wat schort aan de parkeerregeling in het bestemmingsplan. En niet alleen voor de moskee, maar voor de hele wijk.



,,Als ik het zo bekijk kan de gemeente bij nieuwbouwprojecten helemaal niet afdwingen dat er op eigen terrein moet worden geparkeerd. Dat is toch erg raar," aldus de staatsraad.



Witte raaf

Uiteindelijk erkende de gemeentewoordvoerder dat het bestemmingsplan op dat punt rammelt. ,,Dit is een oud bestemmingsplan en het is een witte raaf in onze gemeente. Al onze andere bestemmingsplannen kennen wel afdwingbare parkeernormen."



Toch wilde de gemeentewoordvoerder ondanks aandringen van de staatsraad niet toezeggen dat de gemeente de parkeerregeling voor De Zijde-Duivenvoorde snel gaat aanpassen. Of de Raad van State de gemeente in de uitspraak daartoe opdracht geeft zal moeten worden afgewacht.



Ook is nog niet duidelijk of de bezoekers van de moskee voortaan op eigen terrein moeten parkeren. Volgens de gemeentewoordvoerder is dat niet nodig omdat er voldoende parkeerplaatsen op straat beschikbaar zijn, ,,en in 2015 en 2016 hebben we geen enkele klacht over parkeeroverlast gehad. Bovendien parkeren bewoners van de wijk toch ook op straat."



De Wijkvereniging hoopt dat de Raad de gemeente alsnog opdracht geeft tegen de parkeeroverlast rondom de moskee op te treden.



De uitspraak van de Raad van State volgt later.