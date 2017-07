Leidschendam-Voorburg wil economie versterken met wat er al is

Ooit was het grapje: wie burgemeester van Leidschendam is, is burgemeester van een winkelcentrum. Leidsenhage werd gezien als enige economische factor van betekenis. Inmiddels wordt Leidsenhage met een investering van bijna een half miljard euro omgebouwd tot Mall of the Netherlands en is Leidschendam gefuseerd met het pittoreske Voorburg. De inzet is nu die twee elementen economisch nog meer dan nu uit te buiten.

De economische factor van de gemeente met bijna 75.000 inwoners die in meerderheid buiten de gemeente werken, komt door het ontbreken van grote bedrijven en industrie nog steeds van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en van een bovengemiddeld hoog aantal zzp'ers. De meeste banen, een kwart van het totaal, zitten in de zorg, gevolgd door retail.

Creatief

Zzp'ers zorgen er voor veel bedrijvigheid. Van de 4.500 werkgevers in L'dam-Voorburg zijn 3.500 zzp'er. Eigenwijze mensen met creatieve ideeën op uiteenlopende gebieden als de zorg en de ICT, noemt verantwoordelijk wethouder Lia de Ridder (D66) die laatsten. ,,We zijn, als je het vergelijkt met omliggende steden, primair een groene, prettige woongemeente, maar die kan niet zonder ondernemers. Daarom is het belangrijk dat mensen weten dat L'dam-Voorburg een goed ondernemers- en vestigingsklimaat heeft. Er zijn signalen dat het beter kan en daaraan gaan we werken.''

Een en ander is nu vastgelegd in de 'Economische agenda 2017-2020', waaraan ook de ondernemers hebben bijgedragen. ,,Samenwerking is het kernwoord'', vat De Ridder de ambities samen. Wat haar betreft nadrukkelijk met de hele Metropoolregio Den Haag-Rotterdam. ,,Daar zijn we onderdeel van. We kunnen als groene woongemeente daarin ook een prominente rol hebben. Ondernemers zijn net mensen, ze willen graag prettig wonen. Bij de keuze voor de vestiging van een bedrijf wordt ook naar de leefomstandigheden in de omgeving gekeken. Ik ben afgestudeerd op de keuze van een vestigingsplaats door het internationale bedrijfsleven.''

Vestigen die instituten zich in Den Haag, dan zal de CEO echt wel in L'dam-Voorburg willen wonen, is de overtuiging van De Ridder. ,,Niet alleen vanwege het groen en de goede voorzieningen, maar ook omdat de gemeente heel goed is ontsloten voor verkeer en openbaar vervoer. Daarnaast moeten we elkaar aanvullen als gemeenten in de regio. Maar we hebben ook internationale kinderopvang en sportverenigingen met een internationaal team. We zijn blij met wat we hier hebben in L'dam-Voorburg, maar willen onze kwaliteiten wel versterken.''

Toerisme

Met musea als Hofwijck, recratiegebied Vlietland, de Vliet en de ontwikkelingen rond de Sluis in het centrum van Leidschendam kan recreatie en toerisme een groeimarkt zijn voor arbeidsplaatsen. Nu zijn daarin nog weinig banen. De Ridder: ,,Verder heeft de gemeenteraad voor het actieplan uit de economische agenda al aangegeven specifiek bedrijfsverzamelgebouwen te willen en dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kernwaarden zijn.''