Leidschendammers woest: claim om windturbine langs A4

Bewoners van Leidschendam hebben een expert in de arm genomen om een schadeclaim voor te bereiden tegen de gemeente Den Haag. Deze planexpert, vergelijkbaar met een letselschade-expert, richt zich op schadeclaims voor de gevolgen van veranderingen in bestemmingsplannen.



,,Medio volgende maand hebben we zekerheid of zo'n schadeclaim haalbaar is'', zegt Coen van Schie, een van de bewoners. ,,Niet dat we daarmee van die windmolen af zijn, maar dan krijgen we hopelijk nog iets terug voor de overlast die we krijgen van geluid en schaduw.''



Met name de Leidschendammers in de Zeeheldenwijk voelen zich enorm overvallen door de 150 meter hoge windmolen langs de A4, vlak voor hun neus. Ter vergelijking: de Hoftoren in Den Haag is 140 meter hoog.