Leidschenveen blijft strijden tegen 'ongehoord' afvalregime

De Leidschenveners vinden het 'ongehoord' dat de gemeente nog maar een keer in de twee weken het huis- en gft-afval ophaalt. Ook klagen ze over stank en ongedierte. 'Vuilnis door je strot. Bedankt!, staat te lezen op de poster die de bewoners het liefst huis aan huis op de ramen geplakt zien worden.Groep de Mos steunt de posteractie. ,,Eens in de twee weken vuil ophalen is voor ons echt onbespreekbaar'', zegt raadslid Arjen Dubbelaar. ,,We gaan weer richting zomer en dat betekent dat het afval straks weken in de tuin staat weg te rotten.'' Dubbelaar heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Haagse stadsbestuur.



De Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) is ondertussen bezig met een protestbrief aan het stadsbestuur, schrijft ze op haar website. Het huishoudelijk afvalplan van de gemeente roept ondanks goede bedoelingen alleen maar ergernis en weerstand op bij bewoners.



De bewoners willen dat de ophaaldienst gewoon weer wekelijks langskomt. Een andere oplossing zijn ondergrondse containers, maar daar wil de gemeente Den Haag niet aan.



Petitie

Volgens de Leidschenveners begon de trammelant vorig jaar september, toen ze een vierde kliko in hun tuin kregen. Deze keer voor het inzamelen van plastic. Een petitie tegen het plan werd bijna 800 keer ondertekend.



Door de komst van de vierde afvalbak zou het volume van het 'gewone' huisvuil afnemen. Daarom kon dit restafval voortaan een keer in de twee weken worden opgehaald, vond de gemeente.



Na alle klachten en politieke betrokkenheid besloot de wethouder het nieuwe afhaalregime met een paar maanden uit te stellen. Maar nu is het tot woede van inwoners van Leidschenveen toch zover.



