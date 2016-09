Leidschenveen in opstand tegen vierde kliko

Ruim 400 Leidschenveners hebben de petitie ondertekend tegen wéér een nieuwe container in de tuin. Ditmaal voor plastic. En op de website van de wijkvereniging regent het klachten over de nieuwste vondst in het afvalbeleid. ,,Belachelijk. Ze duwen ons dit door de strot'', schrijft een bewoner. ,,Man, ik heb nu al geen plek meer in mijn tuin'', zo verzucht een wijkgenoot.



Minstens zo 'bedonderd' voelen wijkbewoners zich over het veranderde ophaalschema. Nu ze behalve voor restafval, gft en papier ook een afvalbak krijgen voor plastic, kan het vuil in de groene kliko in Leidschenveen best wat minder vaak worden opgehaald, meent het stadsbestuur. Eens in de twee weken is voortaan prima.



Nou nee dus, vinden de bewoners op de wijkwebsite of de ondertekenaars van de petitie. ,,Dat worden in de zomer dus maden in de afvalbak'', voorspelt een boze wijkbewoner.