Leidschenveen is overlast lachgas zat

,,De bewoners houden best van een feestje. Maar telkens de overlast van muziek, ander geluid en dubieuze rotzooi zijn ze zat'', meldt de politie. Behalve drank- en fatsfoodverpakkingen zou de straat op gezette tijden bezaaid liggen met slagroompatronen. Jongeren gebruiken deze patronen om ballonnen te maken met lachgas.



Lachgas wordt in de medische wereld soms gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties en is in aangepaste vorm populair als partydrug die voor een kortstondige roes zorgt. Hoewel het gebruik ervan risico's met zich meebrengt op de lange termijn (hersenbeschadiging) staat het niet op de lijst van verboden middelen. Gaspatronen zijn dan ook legaal verkrijgbaar bij de groothandel.