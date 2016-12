Lek in gasleiding door werkzaamheden

Politie: 'Geef geen gehoor aan brief melden hennepkwekerij'

9:33 De Haagse en Zoetermeerse politie waarschuwt om niet te reageren op een brief met daarin de oproep om melding te doen over hennepkwekerijen. Hoewel het doet overkomen alsof deze post van de politie afkomstig is, dat is deze zeker niet: 'ze zijn mogelijk afkomstig van mensen die om twijfelachtige redenen op zoek zijn naar dergelijk informatie'.