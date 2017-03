Lekkage in gasleiding Goudenregenstraat

Nieuw eetconcept bij AH Martinus Nijhofflaan

17:39 De nieuwe vestiging van supermarktketen Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan in Delft krijgt een Deli Kitchen-afdeling. Het is een nieuw concept van de supermarktketen waarbij klanten in een deel van de zaak terechtkunnen voor een maaltijd die ter plaatse wordt bereid. Het eten kan daar worden opgegeten of meegenomen voor thuis of onderweg.