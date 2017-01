Lekker griepen

'Als u ziek bent, ga dan niet naar de dokter'. Zo stond geschreven in de brochure over het griepvirus dat in 2009 voor opschudding zorgde. De Mexicaanse griep waarde rond in het land en men moest preventief worden ingeënt. Dat gebeurde massaal: Nederlanders staan graag in de rij voor een prikkie.



'Ga niet naar het ziekenhuis of naar uw arts. U kunt andere mensen in de wachtkamer besmetten', waarschuwde de folder.

Het advies was niet zo vreemd als het lijkt: daarom zijn al die verpleegkundigen zelf ziek. Je moet daarom altijd de kans op besmetting minimaliseren en zo min mogelijk tijd doorbrengen in de wachtkamer. Oftewel; zorgen dat je meteen aan de beurt bent.



Dat lukt met de volgende monoloog: 'Goedemiddag. Nog twee patiënten voor mij, zie ik? U zit niet echt lekker in uw vel hè. Last van de darmen? Van die dunne ontlasting? Zo van dat je denkt: goh, die is dun? Die, ondanks dat ie zo dun is, toch aan de pot blijft kleven? Dat je dan doortrekt en achterom kijkt en dat de helft er nog ligt? Wat voor kleur? Chipolata? Koffie met een scheutje melk? Koffie verkeerd? Ja? Dan heeft u het aan uw lever. Had mijn buurman ook. Vijf dagen en toen was 'ie dood. Goedemiddag!'



Ook de laatste patiënt wegtreiteren is een eitje. 'Typisch luchtje hangt hier hé, mevrouw? Dat is ontsmettingsmiddel. Da's ook wel nodig. Met al die bacteriën, virussen, streptokokken en nymfomanen. Je weet nooit wie er voor u in deze stoel gezeten heeft. Neem nou die man die nu binnen zit. Die zat van top tot teen onder de natte eczeem. Zo'n man pakt de deurknop. Geeft de dokter een hand. Daarna doet u precies hetzelfde. Zit even aan uw neus... en voor je het weet heb je een week later zó'n gok en zie je d'r uit als een lepralijer. Goedemiddag!'