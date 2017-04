Lekker hoor, -170 graden

In het WTC-gebouw aan de Prinses Beatrixlaan is afgelopen vrijdag The Cryo and Spa Experience geopend. Eigenaar is Roy Teeders. Zijn doel is mensen te helpen die onder de stress zitten. Zelf kwam hij in aanraking met cryotherapie toen hij een burn-out had. Hij ging op zoek naar manieren om zich weer beter te voelen en hoorde erover. Door cryotherapie zou je minder stress ervaren.



Het bleek een uitkomst. ,,Ik heb heel lang met mijn herstel geworsteld'', zegt hij. ,,Maar door deze therapie voelde ik me weer gelukkiger in mijn lichaam. Het motiveerde me om The Cryo and Spa Experience te beginnen.''



Een van zijn klanten is Mike Wijnoltz uit Rijswijk. De 37-jarige is een beginneling op dit vlak, maar draait zijn hand niet om voor deze ijskoude uitdaging. ,,Wat een lekker gevoel'', zegt hij, als hij rechtop in de cabine staat. Zijn hoofd steekt er bovenuit. ,,Je voelt de kou langzaamaan naar boven komen.''



Cryotherapie betekent dat Mike eerst wordt verwarmd tot 80 graden, waarna hij mag genieten in een koude stikstofcabine. En dan gaat het hard, want slechts een halve minuut later tikt de thermometer al -156 graden aan. ,,Mike doet het voor het eerst, dus beginnen we met de lichtste vorm'', verklaart Teeling. De 'patiënt' is tevreden na de behandeling van slechts drie minuten. ,,Ik voel me als herboren'', zegt hij als hij uit de cabine stapt. ,,Mijn benen tintelen helemaal!''