Lekker koken verzacht het leed

Het bedrijfje Smeltkroes is opgezet door vier Haagse studenten om vluchtelingen een kans op werk te bieden en hun integratie te bevorderen. In Den Haag , zo is de bedoeling, worden dit jaar een aantal pop-uprestaurants geopend waar met name Syrisch wordt gekookt en verhalen worden verteld. Het plan is uit 79 inzendingen genomineerd voor de Den Haag Innovators Challenge en maakt kans op 10.000 euro. ,,Daarmee zouden we een flinke stap kunnen maken'', zegt David Mogendorff, die Smeltkroes samen met Gilberto Morishaw, Laura van Bellen en Levi Verschoof heeft bedacht. Het idee is geïnspireerd op een voorbeeld uit New York (EatOffbeat). Optimistisch Smeltkroes komt voort uit een project van deze studenten, die een minor volgen aan de faculteit Governance and Global Affairs. ,,Ja'', zegt Mogendorff, ,,het is optimistisch en we hebben hulp nodig, maar het is ook kansrijk en realistisch. En nee, we doen het niet voor de studiepunten maar willen graag iets doen om vluchtelingen te helpen. We maken van statushouders koks, die hun familierecepten delen voor catering en afhaalmaaltijden. De maaltijd wordt persoonlijk, doordat het ook het verhaal erachter vertelt.''

Tarek Karim (26) ziet het helemaal zitten, want hij is dol op koken. Het liefst Syrische of Italiaanse recepten. In zijn geboortestad Homs in Syrië werkte hij in verschillende restaurants, toen hij door het oorlogsgeweld moest vluchten. Na omzwervingen door Europa kwam hij uiteindelijk terecht bij een gastgezin in Zoetermeer. Inmiddels heeft hij al zes jaar zijn familie niet gezien. ,,In Syrië heb ik geen huis meer en heb ik veel vrienden verloren. Ik woon nu een jaar in Nederland. In het begin had ik helemaal niks en was het zwaar, maar met de hulp van Nederlandse vrienden en door doorzettingsvermogen heb ik al veel kunnen bereiken. Ik heb bijna mijn horecadiploma en leer de Nederlandse taal.''



Ook heeft hij nu zijn eigen huis. ,,Mijn leven is enorm verbeterd en ik probeer mijn droom om een beroemde chef-kok te worden uit te laten komen. Ik weet zeker dat ik dat hier kan bereiken. Voedsel verbindt en dit project kan voor mensen zoals ik een goede opstap zijn. Ik geloof dat het kan.''



Ondanks het oorlogstrauma ontbreekt het Karim niet aan vertrouwen in een betere toekomst. Tijdens een eerste bijeenkomst van het project Smeltkroes met twinitg gasten vlak bij station Hollands Spoor neemt hij als chef-kok de leiding op zich. Op het menu als eerste een linzensoep met uitjes, een flinke scheut olijfolie, wortel en zoete aardappelchips . ,,De Syrische keuken is wat vetter, de bouillons wat sterker dan de Nederlandse en heeft heel veel smaak'', doceert de chef-kok.