Lekker, vers en goedkoop

Kookboek

En dat maakt het knap lastig voor Mariët Herlé en Carolyn Wiersum. Zij bedachten het plan een kookboek te maken met daarin de lekkerste recepten uit de daklozenkeuken. Ook zij maken deel uit van een kookploeg van het Straatpastoraat. Op dit moment zamelen ze via crowdfunding geld in om de publicatie mogelijk te maken.



,,We hebben nu zo'n dertig recepten, maar er zijn meer koks als Moez die niet opschrijven hoe ze precies de maaltijd klaarmaken'', vertelt Herlé. Zelf vond ze het, toen ze drie jaar geleden als vrijwilliger begon, maar wat bijzonder dat het elke week weer lukt een driegangenmenu klaar te maken die aan de vier gouden voorwaarden voldoet. ,,Die kennis wilden Carolyn en ik delen. Zeker nu steeds meer mensen dakloos worden en meer kerken of verenigingen voor anderen gaan koken.''



Chef -opschep

Klokslag 18.00 uur. Voor Moez zit het werk er op. Elly, die zich grijnzend 'chef-opschep' noemt, neemt het over. Terwijl de deur opengaat en in een mum van tijd een gezellig geroezemoes de eetzaal vult, worden onder haar leiding soepkommen gevuld. Als iedereen zit brengt een ploegje de dienbladen rond. ,,We bedienen echt. Expres'', zegt Mariët. ,,Om iedereen zich weer even echt mens te laten voelen.''



En zo voelt het ook. Of eigenlijk meer nog: zoals thuis. Even een simpele vraag of het eten smaakte. Of het goed gaat, of iemand nog meer wil.Tussen de manschappen door lopen de twee pastors van het Straatpastoraat: Klaas Koffeman en Mariette Brekelmans. De laatste komt net uit de kapel van het stadsklooster, waar ze de wekelijkse viering heeft verzorgd.



De twee pastors hebben het druk. De een na de ander spreekt het tweetal aan. Wachten netjes tot ze aan de beurt zijn. Voor een praatje, voor een advies. De twee luisteren geduldig en maken afspraken. ,,Voor ons is dit het belangrijkste moment in de week'', zegt Koffeman. ,,We zien hier iedereen, maken een praatje, zorgen kortom voor een doorgaande lijn in de contacten. Hierdoor bouwen we steeds meer op, zodat ze ons weten te vinden als het nodig is.''



Na ruim een uur gaan de eerste daklozen weer naar buiten. Het servies wordt verzameld. Tijd voor de ergste klus van deze dag. De afwas. Voor deze keer met een extra hulpje. Uw verslaggever.Informatie over het kookboek en mogelijkheden tot doneren www.geloofinjeproject.nl/campaigns/cookingforcrowds/