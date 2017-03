Lentebierfestijn op de Grote Markt

Vogelkenners zien paartjes vaker nestelen in bomen

10:29 Het is weer de tijd dat ooievaars hun eieren gaan leggen. En volgens Carolina Walta van de Haagse Vogelbescherming en Stichting Ooievaars Research & Knowhow (Stork) doen deze vogels in en om Den Haag dat steeds vaker in een boomnest. Normaliter kiezen ze in een stadse omgeving vlotter voor een (flat)dak of schoorsteen.