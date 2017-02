Leraar in hart en nieren leerde vechten en vallen

Joop Gouweleeuw (5 september 1940 - 29 januari 2017) was een Delftse judoka die samen met Anton Geesink in 1964 naar Tokio ging om daar, in het hol van de leeuw, uit te komen op de Olympische Spelen. Joop, bijna 1.90 meter, 93 kilo en oersterk, werd vierde. Een veelbelovend resultaat, ook omdat Gouweleeuw veel jonger was dan Geesink en nog in kracht zou groeien. Twee jaar later werd Gouweleeuw Europees kampioen. Aan de Olympische Spelen echter zou hij nooit meer meedoen. Er moest geld verdiend worden, want een mens kon niet leven van alleen het met de brommer heen en weer naar Pernis rijden om arbeiders in hun lunchpauze judoles te geven.



Joop Gouweleeuw groeide op aan de Voorstraat in hartje Delft. Zijn vader had, even buiten de stad, een varkenshouderij. Joop ging met een vriendje mee naar judo waar bleek dat hij veel talent voor de vechtsport had. Hij versloeg iedereen en werd jeugdkampioen van Zuid-Holland. Maar thuis maakten zijn prestaties niet veel indruk. Toen Joop na een trainingskamp in Oost-Duitsland in de trein in slaap was gevallen en wakker werd in Hoek van Holland, belde hij tevergeefs naar huis. ,,Kom maar lopen," zei z'n vader, die judoën geen werken vond.



Joop zat in dienst toen hij voor de eerste keer Nederlands kampioen bij de senioren werd. De volgende dag werd hij tot sportinstructeur bevorderd. Les geven bleek Joop geweldig te liggen. Of het nou soldaten of giechelende mavomeisjes waren, spelenderwijs wist Gouweleeuw iedereen voor judo te enthousiasmeren.