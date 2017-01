Leren 'wapperen' tijdens voorlezen

Voor een euro (voor leden van de bieb) of twee euro (voor niet-leden) zijn de Wapperkids vanaf half februari achtereenvolgens in de bibliotheekvestigingen in Voorburg, Rijswijk en Leidschendam. De wapperlessen zijn voor (groot)ouders van kinderen van 1 tot 3 jaar. Het leukste is om samen te komen met het kind, zeggen de initiatiefnemers.



De Wapperkids zijn een onderdeel van de organisatie Gebaren.nl uit Oosterhout, gespecialiseerd in de Nederlandse gebarentaal voor doven en slechthorenden. ,,Wij zijn er van overtuigd dat iedereen veel plezier kan hebben met het maken van gebaren, dus ook horende mensen'', zegt een woordvoerder van Gebaren.nl. ,,Dit geldt voor zowel beginners als gevorderden, van amateur tot professional, van individu tot organisatie, van jong tot oud. Onze grootste doelgroep komt uit de richting van de kinderdagverblijven en bibliotheken.''



Taalontwikkeling

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen, zegt Jaap van Buren van de Bibliotheek aan de Vliet, waar de drie vestigingen onder vallen. ,,Voorlezen verstevigt ook de band tussen kind en voorlezer.'' Om dreumessen en peuters nog meer te betrekken, is het bewegen bij het luisteren naar verhaaltjes uit boeken een extra stimulans, stelt Gebaren.nl. 'Samen, visueel, actief, beleven en interactie zijn de kernwoorden waar het bij voorlezen met gebaren om gaat.'