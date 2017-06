Let op, de tram wordt omgeleid!

Ov-gebruikers doen er goed aan de komende dagen de tijd te nemen om zich op de hoogte te stellen van de nieuwe vertrek- en aankomsttijden van de tramlijnen 1, 9, 11, 12, 15, 16 en 17. ,,En niet alleen als je bij Hollands Spoor moet zijn’’, zegt Eef Taal. Hij is een van de dienstregelingspecialisten van de HTM. ,,Want het werk aan het Stationsplein daar heeft gevolgen voor de hele route van die lijnen.’’



HS is voor de HTM na Den Haag Centraal het belangrijkste knooppunt in Den Haag. ,,Bij Hollands Spoor stappen op een werkdag zo’n 20.000 mensen in de tram. Daarvan is de helft afkomstig uit de trein. Tegelijkertijd stappen circa 18.000 mensen uit de tram bij HS: de helft daarvan pakt daarna de trein.’’



De huidige tramhaltes op het Stationsplein worden afgebroken en afgevoerd. Daarvoor in de plaats komen zogeheten tophaltes van elk 75 meter lang. De nieuwe haltes zijn helemaal overdekt, hebben veel zitplekken en er worden meer panelen met reisinformatie opgehangen.



Projectleider Menno Post van de HTM: ,,Alle wissels en rails gaan eruit. De bovenleidingen worden ook vernieuwd. De gemeente vervangt de riolering en richt het Stationsplein daarna in de stijl van het brede deel van de Stationsweg in.’’ De overlast duurt tot en met 17 december.



Dat voor de datum van 1 juli is gekozen om de boel te gaan omleiden, is voor projectleider Menno Post van de HTM een een-tweetje. Zaterdag gaat namelijk ook de zeven weken durende zomerdienstregeling van de HTM in. ,,We willen niet dat mensen twee keer in korte tijd een verandering in de dienstregeling moeten gaan onthouden. Nu doen we het in één keer, waarbij de meeste HTM-reizigers wel weten dat ze rond de zomervakantie even een blik moeten werpen op de versoberde dienstregeling.’’



Zolang het Stationsplein ‘eruit ligt’ en ook de halte Rijswijkseplein tijdelijk wordt geschrapt, heeft de HTM de haltes HS/Leegh-waterplein en HS/Waldorpstraat in het leven geroepen. In de trams worden deze twee haltes ook zo omgeroepen.