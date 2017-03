Levend lokaas op zee

Op een zomerse dag in 2003 ontdekt de Bossche amateurhistoricus Henk van der Linden op het kerkhof aan de Kerkhoflaan 12 in Den Haag een groot, witstenen kruis en de graven van een aantal Engelse zeelui. In een speurtocht die vervolgens meer dan tien jaar duurt, legt hij een van de grootste zeerampen in de geschiedenis van de oorlogvoering op zee bloot.



In de vroege ochtend van 22 september 1914 maakt een onderzeeboot zich gereed voor de aanval. De Eerste Wereldoorlog is anderhalve maand oud. De onderzeeër is de U9 van de Duitse Kriegsmarine, onder bevel van de kapitein Otto Weddigen. Voor hem liggen drie Engelse slagkruisers. De U9 lanceert torpedo's. De Engelse kruisers Aboukir, Hogue en Cressy zinken naar de bodem van de Noordzee. Van de 2.296 bemanningsleden komen er 1.459 om. Twee Nederlandse koopvaardijschepen redden 400 overlevenden. ,,Er zaten ook knullen van 15 op die schepen. Daar zijn er dertien van omgekomen."



Wat Van der Linden vooral raakt, zijn de gevolgen van de catastrofe. De Engelse admiraliteit verkeert in shock. In anderhalf uur tijd heeft het drie slagkruisers verloren. Maar voor een aantal dorpen is het drama zelfs nog groter. Die leverden de scheepsbemanningen en zijn nu alle kostwinners kwijt. ,,In hele straten waren opeens alle vaders weg. De Engelse marine schaamde zich kapot en zat in een ontkenningsfase." Het voert de schepen en hun bemanning dan ook aan als 'vermist op zee' en niet als 'gedood tijdens actie'. ,,Dat betekende het grote verschil tussen wel of niet pensioen krijgen." De weduwen, die nu in hun eentje hun gezinnen moeten onderhouden, krijgen geen cent. Honderden kinderen eindigen in weeshuizen. Hele gezinnen worden uit elkaar gerukt en raken aan de bedelstaf door de koppigheid van de Engelse admiraliteit die de waarheid niet onder ogen wil zien.