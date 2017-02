Lia de Ridder opvolger 'kanjer' Saskia Bruines

De Ridder zegt vereerd te zijn 'kanjer' Saskia Bruines op te volgen. Stefan van de Griendt, fractievoorzitter van D66, is op zijn beurt blij met de zeer ervaren bestuurder. ,,Lia is ook wethouder geweest in Bussum, Blaricum en Oegstgeest'', zegt hij. Ook daar heeft ze onder meer onderwijs, economie en ruimtelijke ordening in haar portefeuille gehad.



Als de gemeenteraad akkoord gaat met haar benoeming, wordt De Ridder, die in Oegstgeest woont, op 7 maart geïnstalleerd. Ze is interim-bestuurder, lid van het landelijk bestuur van D66 en adviseur voor het lokaal bestuur.



Favoriet

De nieuwe wethouder noemt Leidschendam-Voorburg een gevarieerde gemeente en economie 'een van mijn favorieten'. ,,Mijn handelsmerk is snel thuis zijn in een nieuwe omgeving. Ik ben gefocust op samenwerken. Hier betekent dat ook regionale samenwerking, zoals met Den Haag.'' Wat haar erg aanspreekt aan de gemeente is 'dat er een open stijl van besturen wordt nagestreefd'.



Ze vraagt dispensatie aan om niet te wonen in de L'dam-Voorburg. Nóg niet te wonen, want plannen zijn er wel. ,,We zijn toe aan een nieuw huis en L'dam-Voorburg is het eerst waar we gaan kijken.''