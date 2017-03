Lichaam in 1990 vermoorde Miriam wordt opgegraven

De aanklager zegt dat het lichaam van Miriam opgegraven gaat worden voor meer dna-onderzoek. Het Openbaar Ministerie zegt dat er geen onweerlegbare link is tussen Miriam en Daniel, omdat hij zijn mond houdt. Daarom is de opgraving nodig, zo stelt het OM.



De reden om nu nog - ruim 26 jaar later - dit ,,heftige middel" in te zetten is omdat het nog altijd mogelijk is DNA onder de vingernagels van de destijds 36-jarige Sharon te vinden, mocht zij met haar moordenaar gevochten heb. Het opgraven zou succes kunnen hebben, omdat het lichaam is gebalsemd. Bovendien ligt ze boven zeeniveau begraven.



Sharon ligt in haar thuisland Israël begraven. De officier van justitie heeft in Israël een rechtshulpverzoek ingediend voor de opgraving. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Een rechter in Israël moet toestemming geven.



Coldcase

Daniel E. wordt verdacht van de moord op Miriam Sharon in 1990. De geboren Israëlische werd neergestoken in haar appartement aan de Regentesselaan in Den Haag. Pas in augustus 2016 werd de Israëliër opgepakt, na een dna-match.