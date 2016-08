Lichaam man ontdekt bij Wassenaarseslag

Het is nog onbekend wie de gevonden man is, de politie doet nog onderzoek naar zijn identiteit. Ook de doodsoorzaak is nog onduidelijk. De politie geeft aan dat er tot nu toe geen opgegeven vermissing bekend is waar de man mee matcht.



De man is geheel gekleed aangetroffen. Hij had zijn autosleutels en telefoon in zijn zak. De telefoon heeft waterschade opgelopen, waardoor de politie ook nog niet via zijn telefoon kan achterhalen wie hij is.