Liedje repeteren voor nieuwe burgemeester Pauline Krikke

Iedere eerste en derde donderdag van de maand verzamelen Grootouders voor het Klimaat op het Plein om aandacht voor het klimaat te vragen. Vandaag was het echter voor het eerst dat de groep samen zong. De groep doet mee met het initiatief van Den Haag Fossielvrij, een organisatie die via het lied probeert om Pauline Krikke ervan te overtuigen Klimaatburgemeester te worden.



Onwennig

Ongeveer een uur lang stonden de grootouders op het Plein. In het begin klonk het gezang nog wat onwennig, maar dat is begrijpelijk bij een eerste repetitie. Naarmate het liedje vaker werd gezongen, was te merken dat de meeste deelnemers er al gewend aan raakten. Bijbehorende gebaren kwamen in de loop van het uur steeds vaker voorbij.



Halverwege kwam GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren de ouderen een hart onder de riem steken. Ook zij pleit voor een Klimaatburgemeester. Aan het einde liep SP-fractievoorzitter Emile Roemer even langs. Na een korte toespraak over het belang van aandacht voor het klimaat zong hij nog een deuntje mee.



Deelnemers

Inmiddels doen er zo'n 300 mensen mee met Den Haag Fossielvrij, laat Femke Sleegers, woordvoerster van de organisatie weten. Het hoe of wat is nog niet duidelijk. ,,We willen graag het lied voor Pauline Krikke zingen bij de receptie als zij is geïnstalleerd als burgemeester. Waarschijnlijk 17 maart, maar dat is nog onduidelijk.''