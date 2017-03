Liefdesslotjes, soms 'forever', soms voor even

Sommige stellen gaan voor de schoonheidsprijs. Een blauw slotje, met daarop de afbeelding van twee in elkaar gestoken ringen, getuigt daar bijvoorbeeld van. Maar het zijn de slordig bekraste slotjes die het meest vertederen. Juist omdat je hier een opwelling van plotseling ontloken of juist weer opgebloeide liefde bij kunt dromen. Heel veel zijn het er alles bij elkaar niet. Iets meer dan honderd. Dat haalt het natuurlijk op geen stukken na bij bruggen in 'echte' wereldsteden als Rome, Venetië en Parijs. In de lichtstad moeten de slotjes zelfs soms worden doorgeknipt, omdat anders de bruggen langs de Seine onder hun gewicht dreigen te bezwijken.

Graveren

De eerder genoemde Oost-Europese oorsprong kun je zelfs in het Den Haag van nu nog goed terugzien. Vraag dat maar aan Leszlek en Ewa, die hun namen trouwens met sierlijke letters in het ijzer hebben laten graveren. Dat was in juli vorig jaar, dus een actie met voorbedachten rade.



Ook bij Dorota en Zoltan heeft de wieg vermoedelijk niet in de hofstad gestaan. Die twee krasten tussen februari 2012 en mei 2016 liefst vijf data op hun slotje. Maar daarna niet meer... Was het in hun geval misschien toch niet - zoals ze op hun slotje met zoveel vertrouwen hadden vermeld - 'forever'?