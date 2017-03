Liefst 22 Kamerleden komen uit Den Haag

Dat blijkt uit cijfers die Localfocus op een rijtje heeft gezet. Bijna een derde van de Kamerleden komt uit Den Haag of Amsterdam. 24 van de in totaal 150 nieuw geïnstalleerde Kamerleden woont in Amsterdam en 22 in Den Haag. In Voorburg wonen twee Kamerleden. Rijswijk, Delft, Wassenaar en Westland tellen er ieder één.