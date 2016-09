Lierse dj (16) onder contract bij grootste dance-label

Dit platenlabel uit Hilversum biedt onderdak aan veel bekende dance-, house- en trance-dj's en artiesten als Nicky Romero, Afrojack en Sander van Doorn. Het is voor de talentvolle Westlander, die na zijn mavo-examen nu studeert aan de Herman Brood Academie in Utrecht, een droom die uitkomt.



,,Ik ben superblij en trots'', zegt hij. ,,Er is in het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd en ik besef het eigenlijk nog steeds niet. Ik zit nu als het ware bij FC Barcelona en speel in de Champions League, om het even in voetbaltermen te vertalen. Nu begint het pas.'' Dat hij nu op de Herman Brood Academie zit, helpt hem daar enorm bij. ,,Zij denken heel erg mee in mijn carrière en ik leer er ontzettend veel. Ik kan er de hele dag met muziek bezig zijn.''



Exceptioneel

Zijn manager Peter Gelderblom, die zelf meer dan 30 jaar dj was en ook platen uitbracht bij Spinnin' Records, dicht Trobi, een gouden toekomst toe. ,,Bryan heeft exceptionele kwaliteiten en ik zie in hem een wereldster'', aldus Gelderblom.