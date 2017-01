'Liever keizersnee dan kerstdiner'

Dini Voorhoeve - Den Hartog (2 april 1928 - 23 december 2016) was gynaecoloog in het Haagse Bethlehem ziekenhuis, dat gelegen was op de hoek van de Melis Stokelaan en de Vrederustlaan. Het ziekenhuis was voortgekomen uit de Bethlehemkliniek aan de Haagse Prinsessegracht en zou later overgaan in het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer.



Als gynaecoloog was Dini volkomen in haar element. ,,Liever een keizersnee dan een kerstdiner'', was een gevleugelde uitspraak binnen haar gezin. Ze sliep met de telefoon en dokterstas naast haar bed om bij nacht en ontij snel bij een bevalling te kunnen zijn. Ze genoot van haar werk. De woonkamer thuis in Rijswijk stond geregeld vol bloemen van dankbare jonge vaders.



Vrouwvriendelijk

Dini was vooruitstrevend en vrouwvriendelijk. Op verzoek was er een baarkruk en Dini was de eerste die een keizersnee horizontaal onder de buik maakte. Ze schonk aandacht aan het sluiten van een wond opdat het litteken esthetisch werd.



Ooit had Dini met haar studie willen stoppen, omdat haar moeder overleed en ze voor haar broertje wilde zorgen. Daar had haar vader echter een stokje voor gestoken. Hij wist dat zijn dochter niet voor de huishouding in de wieg was gelegd en moedigde haar aan om arts te worden. Na de eerste bevalling die ze begeleidde, wist Dini dat ze gynaecoloog wilde worden.



Team

Een professor gynaecologie in Utrecht wilde haar maar wat graag in zijn team. Totdat hij een aankondiging van Dini's voorgenomen huwelijk met een kinderarts van het Haagse Julianakinderziekenhuis onder ogen kreeg en hij Dini schriftelijk liet weten dat zij als getrouwde vrouw geen recht meer had op een opleidingsplek.



Dini was zwaar teleurgesteld maar de drukte van de jaren die volgden, waarin ze een zoon en een dochter kreeg en met haar gezin naar Nieuw-Guinea, en later Nigeria, verhuisde zorgden ervoor dat ze er niet te lang bij stil stond. Ze werkte als arts voor het gouvernement en bouwde een naam op in stuitbevallingen.



Toen ze, eenmaal terug in Nederland, uiteindelijk toch een opleidingsplek gynaecologie wist te veroveren, was dat een directe aanleiding om een afwasmachine, op dat moment nog een noviteit, aan te schaffen. Dankzij een praktische aanpak lukte het Dini om een gezin en een poli optimaal te laten draaien. Zo werd ze, op 48-jarige leeftijd, alsnog gynaecoloog. Op haar 65ste moest ze verplicht met pensioen.



Nood

Toen tijdens haar afscheidsreceptie een patiënte met een baby in stuitligging in nood kwam en de operatiekamer in orde moest worden gemaakt, werd Dini er door een verloskundige bijgehaald. Zo zette ze haar laatste Zoetermeerse baby, gezond en wel, tijdens haar afscheidsreceptie op de wereld. De boreling lag al aan de borst toen het sein kwam dat de operatiekamer in gereedheid was.



Omdat ze wat later was begonnen, mocht ze ook wat langer doorgaan, vond Dini. Daarom werkte ze nog tien jaar lang met veel plezier als waarnemend gynaecoloog door heel Nederland.



Brieven

Dini Voorhoeve - Den Hartog overleed, na een periode waarin ze leed aan de ziekte van Alzheimer, op 88-jarige leeftijd. Naar aanleiding van de overlijdensannonce in deze krant ontving haar man vele brieven van moeders die ooit door haar waren bijgestaan bij de bevalling.