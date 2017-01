Lijn 24 naar Kijkduin wellicht een stuk ingekort

,,Reken eens uit hoeveel mensen over een hele dag met deze bus naar Kijkduin komen. Ook als er maar drie per keer in zitten. Je hebt vijf bussen in het uur. Meneer, ik heb ook wel moeten staan in deze bus, zo vol zat hij. Ik ben 72, maar er was niemand van die jonge gasten die voor me opstond. Die tijd is voorbij, meneer."



Harry

Zijn naam? ,,Die doet er niet toe. Noem me maar Haagse Harry."



Het zijn wéér de ouderen die worden gepakt als bus 24 wordt afgeslankt, stelt 'Harry'. ,,Er rijden veel mensen van mijn leeftijd met deze bus. Ze ontmoeten elkaar hier in Kijkduin en hebben zo een beetje afleiding. Straks komen ze hun huis niet meer uit."



Ook Ouarda ('Mijn achternaam hoeft er niet bij') vindt het geen goed idee om aan de route van bus 24 te sleutelen. Ze maakt regelmatig gebruik van deze lijn, zegt ze. ,,Zeker een keer in de week en in de zomer veel vaker." Ze stapt om tien voor twee met de twee kinderen van haar zus uit bij halte 'Kijkduin Strand'. ,,We gaan even lekker uitwaaien. Ik kom al mijn hele leven in Kijkduin. Scheveningen vind ik te druk."



Ze groeide op in Houtwijk, maar woont nu in de buurt van het Centraal Station. Bus 24 brengt haar rechtstreeks naar Kijkduin. ,,Dat is heel comfortabel. Als deze bus niet meer zou rijden, moet ik gaan overstappen. Heel vervelend." Ze zegt het ook niet zo maar te willen laten gebeuren. ,,Als er een petitie komt, teken ik 'm, hoor."



Aanrijroute

Ook de bussen 23 en 26 komen in Kijkduin, maar hebben een heel andere aanrijroute. Bij de gezamenlijke halte op het Deltaplein stappen de meeste mensen die staan te wachten op '24'.



Corrie Bergink, een dame op leeftijd, zegt niet zonder bus 24 te kunnen. Ze woont op de Sportlaan en is in minder dan een kwartier in Kijkduin. ,,Als 24 er niet meer is, moet ik 23 of 26 nemen. Maar hoe kom ik er? Ik woon aan de rand van de Vogelbuurt en ze denken zeker dat iedereen daar een auto heeft."



Ze neemt gemiddeld twee keer per week de bus naar Kijkduin. Ze is geopereerd aan haar heup en been en moet veel lopen. ,,Ik kom hier oefenen in de duinen. Bij mij in de buurt ken ik alle plekken wel, dat is saai."



In bus 24 van 14.45 uur, terug naar het centrum, stappen bij Kijkduin elf mensen op. Bij het Gemeentemuseum loopt het ineens helemaal vol en is het dringen geblazen. 'Dames en heren, allemaal een stukje naar achteren lopen, alsjeblieft.'