Links wil staatssteun-onderzoek naar Legoland-deal

In het roerige raadsdebat van 16 februari ging wethouder Boudewijn Revis (VVD) al in op de mogelijkheid van staatssteun: ,,We zorgen voor juridisch advies. Ieder risico is gemitigeerd, geadresseerd en hebben we in beeld. Daarmee hebben we een goede deal die aanvaardbaar is, verre van illegaal. Dit is een normale constructie die goed kan.'' Het achterliggende juridisch advies is echter niet openbaar.